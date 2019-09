Reddito e pensione di cittadinanza: formazione per gli operatori

Lunedì 16 settembre dalle 10 alle 18 si terrà presso la sala polivalente della Biblioteca comunale di Somma Lombardo una giornata formativa dal titolo “Il reddito e la pensione di cittadinanza: aspetti procedurali e deontologici della misura”.

La giornata formativa è dedicata a soli addetti ai lavori assistenti sociali, educatori professionali, responsabili di servizio, dirigenti di enti comunali, amministratori pubblici e agli operatori sociali che si stanno occupando del Reddito di cittadinanza, uno strumento per il quale gli amministratori pubblici e gli operatori sociali devono avere capacità di programmazione e conoscenza degli aspetti tecnici.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Naturart (in collaborazione con l’ambito Distrettuale di Somma Lombardo e grazie al contributo del PON Inclusione), che da due anni è l’ente gestore del Servizio RE.I. e R.d.C. nell’Ambito: “Questo appuntamento si connota come un’occasione preziosa per approfondire le misure del RdC e PdC, alla luce dei continui e numerosi cambiamenti che in questi mesi si sono resi necessari per rendere il provvedimento effettivo ed operativo. Purtroppo, molti sono ancora i punti di domanda che gli operatori si trovano a dover affrontare e la giornata formativa vuole essere un concreto aiuto al loro lavoro su questo tema”.

Il corso sarà condotto da Nicoletta Baracchini, giurista esperta di legislazione sociale e sanitaria, consulente Anci in materia di Isee, componente commissione welfare di Anci, componente del gruppo ministeriale sull’attuazione dell’Isee e collabora anche con regioni ed enti locali per le normative in materia di organizzazione regolamentazione e valutazione di servizi pubblici.

Il corso è gratuito per gli operatori dell’ambito distrettuale di Somma Lombardo, mentre per chi arriva da fuori è prevista una quota di partecipazione (per info e iscrizioni: elena.spello@ cooperativanaturart.it, cell 392 9575427 entro venerdì 13 settembre alle ore 16).