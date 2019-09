Sacchi “in spalla”, ora il paese è più pulito

Anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno si sono mobilitati per pulire alcune zone del territorio comunale.

Di buon mattino, muniti di pettorina di riconoscimento, sacchi per la spazzatura, paletta, guanti e altre protezioni opportune, gli alunni delle classi 1° A e 1° B hanno partecipato a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa proposta da Lega Ambiente e raccolta dall’amministrazione Comunale di Gazzada Schianno.

Accompagnati da alcuni insegnanti, da operatori della polizia municipale e della Protezione Civile comunale, affiancati da diversi cittadini volontari e amministratori comunali hanno passato al setaccio alcune zone “sensibili” del territorio comunale.

Le aree visitate e ripulite sono state: il terreno prospicente i parcheggi di una nota agenzia di logistica che si trovava in condizioni deprecabili, l’area boschiva circostante il campo da motocross, il centro storico di Gazzada, l’area circostante il cimitero di Gazzada.

«Sono stati raccolti parecchi sacchi di rifiuti di ogni genere – spiega il sindaco Paolo Trevisan – I rifiuti sono stati, ove possibile, differenziati e i sacchi così confezionati sono stati poi affidati alla società di smaltimento rifiuti urbani.

E’ stato anche un momento di pratica educazione ambientale che vuole soprattutto essere stimolo alla formazione nelle nuove generazioni di una corretta sensibilità ambientale in quella che è per il 2019 la settimana per il clima, settimana che si chiuderà in Canada il 27 settembre giorno in cui scenderanno per le strade i manifestanti italiani».

«Alla direzione della scuola secondaria di primo grado di Gazzada Schianno, ai ragazzi delle classi, alle loro insegnanti, Laura Caravati, Emanuela Capriotti Emanuela ed Elena Cozzi, ai colleghi amministratori comunali, agli operatori della polizia municipale e della Protezione Civile, ai cittadini volontari il grazie di tutta l’amministrazione comunale»