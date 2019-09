“Quando sarà realizzata la rotonda di via Melzi?”

«Quando viene realizzata la rotonda di via Melzi/Zara/Sopranzi?» I consiglieri comunali di Partecipare Sempre, Laura Cavalotti e Ermanna Ferrario, hanno presentato un’interrogazione scritta all’amministrazione comunale per avere informazioni sull’opera che è in programma da diversi anni.

«La rotatoria di via Melzi/Zara/Sopranzi è necessaria per la viabilità della zona in quanto è un importante snodo di accesso a tutte le scuole del territorio ed in particolare agli istituti superiori di via Gramsci – spiegano i due consiglieri -.

L’opera è stata inserita nei bilanci di previsione 2017, 2018 e 2019 per l’importo di 120mila euro da sostenere con l’assunzione di un mutuo; nel mese di aprile 2019 il costo dell’opera è aumentato a 152mila euro (si sono aggiunti € 32.850,00 da avanzo vincolato); la precedente amministrazione Cavalotti ha destinato nel 2017 fondi comunali per 56mila euro per la via Melzi e la rotatoria. Ad oggi non è ancora attivo il cantiere per l’esecuzione dei lavori previsti nel 2019. Chiediamo di conoscere

le motivazioni del mancato inizio dei lavori della rotatoria di Via Melzi/Zara/Sopranzi e le tempistiche per l’attivazione del cantiere e i tempi di esecuzione».