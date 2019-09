Serve una trasfusione i genitori dicono no, interviene il Tribunale dei Minori

Per salvare la vita di una bambina di 10 mesi è stato necessario limitare la responsabilità genitoriale attraverso un intervento del Tribunale dei Minori.

Il tutto è successo mentre la piccola era sotto i ferri dell’equipe dell’ospedale di Legnano per ridurre un’emorragia cerebrale causata da una caduta accidentale. I due non si erano inizialmente allarmati per le conseguenze in quanto la bambina sembrava stare bene ma dopo qualche ora sono iniziati sintomi preoccupanti che li hanno indotti a portare la piccola al Pronto Soccorso più vicino, quello di Gallarate, ma la situazione è apparsa subito grave al punto da richiedere un trasferimento all’ospedale di Legnano, meglio attrezzato per le emergenze di quel tipo.

L’intervento del Tribunale dei Minori si è reso necessario nella tarda serata di lunedì perchè il padre e la madre sono Testimoni di Geova e, in ossequio ad uno dei loro dogmi, non hanno autorizzato i medici ad effettuare una trasfusione di sangue per la bambina. Secondo questa religione non è possibile accettare sangue in quanto così è scritto in un paio di versetti della Bibbia, sia nel vecchio che nel nuovo testamento.

L’Azienda socio-sanitaria territoriale Milano Ovest, di cui fa parte l’ospedale legnanese, precisa che «a tutela della salute di una minore degente presso l’Ospedale di Legnano e visto il perdurante rifiuto da parte dei genitori ad autorizzare le cure necessarie – i medici del Presidio Ospedaliero hanno provveduto ad informare il Tribunale dei Minori di Milano il quale ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale e il conseguente affidamento della minore al legale rappresentante della Struttura Ospedaliera limitatamente alle scelte sanitarie da compiere. Pertanto, questa Azienda provvede ad assicurare tutti i necessari interventi sanitari volti alla tutela della salute e della vita della minori».