Nessuna trasfusione per la bimba ma il tribunale ha dovuto intervenire

La notizia dei genitori della bimba di 10 mesi che si sono opposti alla possibilità di trasfusione durante un delicato intervento alla testa della piccola ha fatto il giro d’Italia suscitando pareri discordanti. In molti hanno addirittura messo in dubbio la veridicità di quanto riferito dalla stessa Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Nella vicenda è intervenuta anche la congregazione italiana dei Testimoni di Geova, religione alla quale appartengono i due genitori, i quali hanno affermato in una nota inviata ai giornali che non vi sarebbe stato alcun intervento del Tribunale dei Minori nella vicenda. Falso.

La conferma arriva nuovamente dall’Asst Ovest Milano che, contattata nuovamente nella mattinata di oggi, ha confermato tramite il proprio addetto stampa che l’intervento dei giudici c’è stato ed è stato richiesto dall’ospedale. Vero invece è il fatto che, alla fine, l’intervento è stato eseguito senza che vi fosse stata la necessità di utilizzare sangue trasfuso.

La ricostruzione fornita dall’Asst si rifà completamente al protocollo seguito dai medici che, prima di iniziare un intervento così delicato, devono chiedere ai genitori l’autorizzazione ad eseguire una serie di operazioni tra le quali l’uso di sangue trasfuso in caso di necessità. Di fronte al no categorico della coppia, però, non hanno potuto proseguire fino a quando non è arrivato l’ok del giudice che ha sospeso la potestà genitoriale solo per quanto riguarda le decisioni sulle cure da intraprendere per il bene della bambina che, a dispetto di quanto sostenuto dalla congregazione dei Testimoni di Geova, era in pericolo di vita.

Oggi la piccola sta meglio, l’operazione per ridurre la commozione cerebrale è andata a buon fine ma la prognosi resta riservata.