Si corre a Mercallo con il “Piede d’Oro”

Il calendario del “Piede d’Oro” è ripartito la scorsa settimana, dopo la lunga pausa estiva, con la gara di Mustonate realizzata in collaborazione con Adiuvare con il nobile fine di aiutare la lotta al diabete. Domenica 15 gli iscritti e gli appassionati tornano ad allacciarsi le scarpe da corsa, questa volta sulle strade di Mercallo dove è in programma la “Camminava dei Sass”. (foto di repertorio)

La manifestazione allestita dal Gruppo Giovani Mercallo è giunta alla sua 23a edizione e prevede due percorsi da 5 chilometri (il corto) e da 10 chilometri, classica distanza del “Piede d’Oro” per quanto riguarda il “lungo”. A questi si affianca il minigiro per bambini (800 metri) che sarà il primo a partire, alle ore 8,40. La partenza della “Camminava” invece sarà data alle ore 9 in punto (con gli specialisti del nordic walking in coda al gruppo).

La corsa è abbinata al Trofeo Marco De Stasi e oltre ai riconoscimenti tradizionali per i primi classificati e per i gruppi prevede anche quelli per i migliori mercallesi, adulti, ragazzi o bambini. Il cuore della manifestazione sarà situato in piazza Carlo Balconi dove sono previste le operazioni di ritrovo, partenza, arrivo e premiazione, quest’ultima a partire dalle 10,30.

La settimana successiva la carovana del “Piede d’Oro” si sposterà di pochi chilometri per raggiungere Ronchee di Brebbia, sede di un’altra prova tradizionale del circuito quale è la “Stramulino”.