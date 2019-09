Sulla Via Francisca: tappa ad Albairate e Cassinetta di Lugagnano

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Albairate e Cassinetta di Lugagnano.

Due comuni che raccontano la storia agricola del territorio. Il primo paese che si incontra sulla Via Francisca è Cassinetta di Lugagnano poi Albairate.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Albairate e Cassinetta di Lugagnano:

Michele Bona è il sindaco di Cassinetta di Lugagnano

Incontriamo don Emilio Maltagliati

Piccola pausa all’agriturismo L’Aia

Salutiamo Cassinetta di Lugagnano e andiamo ad Albairate

La prima accoglienza è quella di don Paolo Brambilla

Una visita al museo agricolo