Sulla Via Francisca: tappa a Boffalora Sopra Ticino

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Boffalora Sopra Ticino.

Il paese è caratterizzato dalla presenza del Naviglio Grande e del fiume Ticino nella parte più ad ovest del comune.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Boffalora Sopra Ticino:

Eccoci alle porte del paese

Sabina Doniselli è il sindaco di Boffalora Sopra Ticino

Giuseppe Ceriani è presidente dell’associazione La Piarda

Incontriamo Massimo e Giuliani al negozio di DoctorBike

Una piccola pausa al Caffè del Naviglio

Segnaliamo il sito da cui poter scaricare la guida di Boffalora

Di recente da qui è passata anche Christine Timmerman, che ha intrapreso un lunghissimo pellegrinaggio in 12 Paesi europei

Concludiamo la nostra tappa a Boffalora Sopra Ticino