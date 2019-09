Sulla Via Francisca: tappa a Buscate

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Buscate.

Buscate fa parte della zona dell’Alto Milanese e rientra nei territori toccati dal Parco del Ticino, 780 Km di percorsi, di cui 122 km lungo le alzaie dei navigli, un’occasione per stare nel verde e all’aria aperta, per scoprire la ricchezza degli ambienti naturali a poca distanza da Milano.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Buscate:

Incontriamo il bibliotecario Gabriele Cardini

E il sindaco di Buscate Fabio Melotti

Luigi è il proprietario del B&B “La Corte del Poeta”

Salutiamo Buscate pronti alle prossime tappe