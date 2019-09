Il Tango chiude “le residenze storiche”

Sabato 14 settembre 2019 alle Industrie Goglio di Daverio si terrà la Grande Serata Finale del ciclo di incontri dedicati alla stagione 2019 di “Musica nelle residenze storiche”. La rassegna è nata nel 2005 e non ha mai smesso di interessare un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta di poter assistere a spettacoli di qualità, nelle più belle residenze storiche della Provincia.

La serata conclusiva dal titolo “Tango Time” si propone di presentare la vita di Astor Piazzolla raccontata attraverso le sue parole, le sue interpretazioni e soprattutto la sua musica rivoluzionaria.

I protagonisti di questo evento saranno i ballerini Riccardo Ongari e Silvina Aguera, con Silvia Sartorio, quale voce recitante e i maestri

Jasmine Labianco, voce – Francesco Miotti, Pianoforte – Elio Rabbachin, contrabbasso – Mario Roncuzzi, violino – Davide Vendramin, accordeon.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ed è a ingresso libero; avrà luogo anche in caso di maltempo poiché ospitato negli spazi della Ditta Goglio Spa in via dell’Industria, 7 a Daverio.