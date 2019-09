“Tre uova e un nido”, dallo spettacolo al laboratorio

Dal libro al laboratorio, passando per una rappresentazione teatrale che piace a grandi e piccini. Questo il percorso proposto dalla Biblioteca comunale di Jerago con Orago per i bambini a partire dai due anni di età e ai loro genitori per sabato 28 settembre 2019 alle ore 10:30 negli spazi di piazza don Luigi Mauri.

Qui andrà in scena lo spettacolo di micro teatro “Tre uova e un nido” ispirato al celebre libro di Eric Battut “Oh che uovo!”, capace di trasmettere, raccontando, i principi della tolleranza ai bambini.

A seguire a tutti i bambini sarà proposto un laboratorio artistico a tema a cura di Sara Ghioldi.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca comunale allo 0331 217210 oppure scrivere a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it.