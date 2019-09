Treni, problemi sulla linea di Saronno

Inizio di settimana difficile per i pendolari che si muovono sulla linea ferroviaria di Saronno per via di un guasto sulla Saronno-Seregno. Problemi anche sulla Como-Saronno Milano.

Per le informazioni sulla circolazione in tempo reale è possibile consultare l’apposita pagina di Trenord.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24115 (SARONNO 08:05 – ALBAIRATE 09:52) oggi non sarà effettuato per un guasto a un altro treno della linea.

Il treno 24106 (ALBAIRATE 06:08 – SARONNO 07:54) oggi non sarà effettuato per un guasto al treno.

COMO-SARONNO-MILANO

Il treno 1111 (MILANO CADORNA 06:13 – COMO NORD LAGO 07:14) oggi termina il viaggio nella stazione di COMO NORD CAMERLATA.

Il treno corrispondente 1126 (COMO NORD LAGO 07:46 – MILANO CADORNA 08:47) oggi parte dalla stazione di COMO NORD CAMERLATA alle ore 07:56.