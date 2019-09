Truffe commerciali e firme false, arrestata una 55enne italiana

Una donna di 55 anni, cittadina italiana ma residente nel Locarnese, è stata arrestata dalla Polizia cantonale. E’ sospettata di aver indebitamente ottenuto una serie di beni o servizi compilando a nome e all’insaputa di terzi (di cui veniva falsificata la firma) documenti per la sottoscrizione di carte di credito, abbonamenti telefonici e contratti di leasing. Il tutto per un ammontare ancora in fase di quantificazione.

Le principali ipotesi di reato nei confronti della 55enne sono quelle di truffa, falsità in documenti e falsità in certificati.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Daniele Galliano e la misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.