I tumori più diffusi sono a prostata e mammella ma i dati del 2019 danno segni di speranza

Quelli a prostata e mammella sono i tumori più diffusi, ma la prima causa di morte oncologica è il tumore del polmone per gli uomini e quello alla mammella per le donne.

Sono i numeri diffusi dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”, un compendio che raccoglie e analizza gli ultimi dati disponibili in materia di oncologia.

Nello studio si stima che in tutto il 2019 in Italia verranno diagnosticati circa 371mila nuovi casi di tumore maligno (2mila in meno) dei quali 196mila negli uomini e 175mila nelle donne. Complessivamente in Italia ogni giorno circa mille persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno infiltrante.

Numeri che spaventano ma che contengono anche qualche segno positivo in grado di dare speranza: tutti i dati indicano che l’incidenza dei tumori è in riduzione in entrambi i generi e che la mortalità continua a diminuire in maniera significativa in entrambi i sessi grazie alla prevenzione primaria (ed in particolare la lotta al tabagismo), la diffusione degli screening su base nazionale, i miglioramenti diagnostici, i progressi terapeutici (chirurgici, farmacologici, radioterapici) e l’applicazione sempre più su larga scala di una gestione multidisciplinare dei pazienti oncologici.

La sopravvivenza a 5 anni evidenzia un continuo miglioramento. Le persone che si sono ammalate nel 2005-2009 hanno avuto una sopravvivenza migliore rispetto a chi si è ammalato nel quinquennio precedente sia negli uomini (54% vs 51%) sia nelle donne (63% vs 60%). Queste piccole differenze percentuali si traducono tuttavia in migliaia di persone in più vive rispetto agli anni precedenti.

Tumori, quali probabilità di ammalarsi?

Prostata e mammella rappresentano le sedi più frequenti di tumore rispettivamente nei maschi e nelle femmine, la probabilità di ammalarsi sarà pari a uno su 9. Per il tumore del polmone, molto più frequente nel sesso maschile, la probabilità sarà pari a un uomo su 11 e una donna su 39, per il colon-retto la probabilità sarà pari a un uomo su 13 e una donna su 21.

