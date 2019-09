Ultimato il marciapiede di via Crispi

Più di cinquecento metri di percorso pedonale, quattro nuovi attraversamenti protetti. Questi sono i cambiamenti che troveranno i varesini che transitano per via Crispi: il cantiere per il marciapiede è stato ultimato e l’opera collegherà la Brunella con il centro storico di Masnago. Maggiore vivibilità e maggiore sicurezza, soprattutto durante la notte. A illuminare le strisce pedonali, infatti, sarà un innovativo sistema a chiamata.

“Questo – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – è un intervento in cui abbiamo creduto molto e nel quale risalta la piena collaborazione tra Amministrazione e cittadini. A finanziarlo è stato un intervento edilizio di un privato, che in questo modo ha dato il suo contributo alla comunità. Varese cambia e aumenta la sua vivibilità, rendendo più sicuri tutti quei cittadini che, ogni giorno, passano per via Crispi”.

L’infrastruttura per la mobilità pedonale è stata richiesta anche dai residenti, dotata di percorsi tattili per i non vedenti e senza barriere architettoniche. L’opera si unisce all’attraversamento protetto realizzato in via Sanvito.