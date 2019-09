Ultimo appuntamento con il “servizio di ascolto” dei Carabinieri

Quarto e ultimo appuntamento con il “Servizio di Ascolto” promosso dal comando dei Carabinieri della città di Busto Arsizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Dopo le serate svolte a villa Calcaterra, Sacconago e Sant’Anna l’appuntamento conclusivo è in programma venerdì 27 settembre alle 18.00 nella ex tensostruttura in via Salgari.

L’iniziativa, che si è svolta in città per la prima volta in via sperimentale, ha avuto un buon riscontro da parte dei cittadini, che hanno sottoposto ai Carabinieri richieste di approfondimento sulla sicurezza dei quartieri e sugli accorgimenti da adottare per prevenire furti e truffe. Non sono mancate segnalazioni su situazioni di degrado e di minaccia alla pubblica sicurezza.