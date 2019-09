Un cervo “a spasso” per Monate

Ancora un incontro ravvicinato con un grosso animale selvatico.

E’ accaduto ad una nostra lettrice, Sonia, che ci ha scritto: “Ieri sera (giovedì 26 settembre) intorno a mezzanotte nei pressi di Monate mi sono imbattuta in un enorme cervo che correva in mezzo alla strada. Questa la foto: il cervo era impaurito e in continuo movimento”.

Sono molti gli avvistamenti in questo periodo e purtroppo anche molti gli incidente stradali causati da animali che sbucano improvvisamente dal bosco. I semafori “Roadkill” funzionano ma la prudenza è la prima regola da osservare.