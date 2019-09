Un genio musicale italiano: a Saronno il tributo a Pietro Mascagni

Un genio indiscusso che ha segnato un punto di non ritorno per la cultura musicale italiana: l’associazione Amici della Lirica “Giuditta Pasta”, con il patrocinio della Provincia di Varese e del comune di Saronno, è pronta ad omaggiare Pietro Mascagni, storico compositore e direttore d’orchestra attivo a cavallo tra il 1800 e il 1900, insignito di onoreficenze e capace di delineare uno stile unico e atipico nel suo genere.

Amici della Lirica si fa portante di uno dei pilastri del bagaglio storico-culturale italiano, proponendo un tributo all’artista scandito da brani tratti dalle opere “Le Maschere”, “L’amico Fritz” e “Cavalleria rusticana”.

L’evento è in programma domenica 29 settembre, al Centro Metica dell’istituto Padre Monti in via Legnani 4 a Saronno, a partire dalle ore 16. Protagonisti del concerto lirico, quattro artisti di provenienza estera nei ruoli di soprano, mezzosoprano, tenore e baritono. Al pianoforte Elisa De Luigi, a capo della direzione artistica. Relatore dell’evento è il dottor Francesco Attardi. L’ingresso è riservato ai soci dell’associazione muniti di tessera, mentre per i non soci è richiesta, ai fini della partecipazione, la quota d’ iscrizione giornaliera a sostegno dell’associazione.