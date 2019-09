Un nuovo orto per tre scuole: Coldiretti torna in cattedra

Ripartono domani, giovedì 26 settembre, i progetti didattici di Coldiretti Varese. Primo passo: la piantumazione “a chilometro zero” degli ortaggi nel nuovo orto della scuola primaria Sacco di via Brunico (Istituto Comprensivo Varese 1). Un progetto tutto nuovo nel corso dell’anno scolastico porterà i bambini anche a diverse visite all’AgriMercato, sul tema della stagionalità dei prodotti.

Come l’anno scorso i progetti nelle scuole di Varese coinvolgeranno direttamente gli associati Coldiretti e, in particolare, le imprenditrici di Coldiretti Donne Impresa, capitanate a livello provinciale da Luana Tosarello: “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato gli insegnanti e fatto un sopralluogo insieme a Francesco Calmi, orticoltore ed ex professore in pensione, per programmare le varie attività con tutti gli studenti – racconta Tosarello – L’orto scolastico accompagnerà i ragazzi per tutto l’anno mentre questa settimana, due nonni volenterosi, hanno provveduto ad arare il terreno, per preparare la piantumazione di ortaggi invernali in cui saranno impegnati tutte le classi della primaria, dalla prima alla quinta”.

Al progetto parteciperanno anche i bambini della scuola dell’infanzia Collodi, dello stesso Istituto comprensivo, che invece si occuperanno delle aromatiche, che necessitano cure meno specifiche e che saranno utilizzate per preparare sali profumati.

Il progetto prevede anche la creazione di una piccola serra, questa volta con l’intervento e la cura dei ragazzi della media Salvemini, e in cui saranno piantati cavoli e altre verdure.

Lunedì 30 è invece prevista una lezione in classe, sempre con l’intervento di Luana Tosarello: verranno illustrate ai giovani allievi le varie fasi delle lavorazioni in campagna e la stagionalità dei prodotti, prima di un’esperienza pratica con la piantumazione di un fiore. Ogni bambino potrà curare personalmente la crescita di violette, tulipani o giacinti.

“Siamo certi che a questa esperienza, come già lo scorso anno, se ne aggiungeranno molte altre nelle scuole del comprensorio prealpino – sottolinea Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – Coldiretti è pronta a dare il proprio contributo di pratica, esperienza e idee sia in termini di collaborazione didattica, sia accogliendo giovani studenti nelle nostre imprese agricole, in modo che possano vivere l’esperienza diretta della campagna e dell’attività rurale”.