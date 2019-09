Per un po’ di alcol scoppia una “guerra mondiale”

(Immagine di repertorio)

Quasi una “guerra mondiale” ieri sera a Busto Arsizio, dove un furto di qualche bottiglia di alcolici si è trasformato in rapina, con tanto di colluttazione finita a morsi, con cittadini di quattro nazionalità diverse coinvolti nel bailamme e con un’ulteriore successiva fatica dei Carabinieri per verbalizzare quanto accaduto in un contesto davvero multietnico.

Tutto è iniziato nella serata di ieri, quando un uomo – un cittadino marocchino, 35enne, residente a Busto, operaio e pregiudicato – è entrato all’interno dell’esercizio commerciale “Usha indian food”, in via Quintino Sella, e ha cercato di rubare alcune confezioni di bevande alcoliche.

Il titolare del negozio, un cittadino del Bangladesh di 45 anni, si è accorto di quanto stava accadendo e ha cercato di fermare il ladro, ma è stato percosso dall’autore del reato che per guadagnarsi la fuga lo ha anche buttato per terra.

In aiuto del titolare del negozio è intervenuto a questo punto – in un contesto diventato ormai internazionale – un cliente della rivendita di generi alimentari, un cittadino dello Sri Lanka 35enne, anch’esso residente a Busto Arsizio, che nell’ulteriore tentativo di fermare il cittadino nordafricano è stato morso alla mano destra.

Solamente l’intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio nel frattempo allertati da un ulteriore e diverso cliente, di nazionalità cinese, ha permesso di rintracciare e bloccare definitivamente l’autore del reato mentre tentava di fuggire di corsa dal luogo dell’evento.

La refurtiva, alcune bottiglie di alcolici, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto. Nel frattrempo però la posizione del ladro si è aggravata, perché il reato da furto è diventato quello di rapina.

Le parti offese, il titolare del negozio ed il cliente morsicatro alla mano, pur riportando lievissime escoriazione da colluttazione, non hanno volutyo andare in ospedale e sono stati visitati sul posto da personale del 118.

I carabinieri, che se la sono brillantemente cavata anche nella successiva altrettanto difficoltosa fase di verbalizzazione dei testimoni e della ricezione della denuncia, considerando la multiculturalità del contesto in cui si sono svolti i fatti, hanno alla fine tratto in arresto il cittadino nordafricano, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa essere giudicato con rito direttissimo.