Un pomeriggio con la cantastorie in biblioteca

La Biblioteca civica Luigi Majno di Gallarate dedica un pomeriggio speciale ai bambini in età scolare che potranno scoprire tanti libri e tanti racconti dalla viva voce di una vera cantastorie: Martina Folena.

“Cantastorie in biblioteca” è il titolo dell’iniziativa in programma per sabato 28 settembre alle ore 15 negli spazi della biblioteca di piazza San Lorenzo 5, a Gallarate.

Una serie di letture animate, seguite da un labooratorio creativo a tema, saranno proposte ai bambini, indicativamente di età compresa tra i 6 e i 10 anni, e agli adulti che li accompagneranno.

Partecipazione gratuita con prenotazione al numero 0331.795364.