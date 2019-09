Urta un’auto e scappa, sindaco e polizia lo cercano sulle telecamere

Il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri ha scritto un messaggio sul gruppo facebook “Sei di Castronno se” per lanciare un appello alla cittadinanza e chiedere aiuto circa un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Varesina.

Il primo cittadino scrive infatti: “Alle 18 e 15 all’incrocio della Varesina un’auto, che veniva da Varese, ha svoltato per via Cavour (obbligo di andare dritto fino alla rotonda) e ha un urtato un’altra vettura. Non si è fermato ed è scappato verso Albizzate. Ovviamente domani con la Polizia locale controlleremo le telecamere ma se avete visto qualcosa segnalatemelo in modo privato. Manterrò ovviamente l’anonimato”.