Varese City Run: l’evento podistico della Città Giardino

La sua vocazione per lo Sport e il Turismo, unita alla peculiarità di un territorio sito tra le Prealpi e la culla dei Laghi, la rende location ideale per il primo grande evento podistico della Città Giardino riconosciuto dalla FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera): la Varese City Run!

Appuntamento centrale dell’evento sarà domenica 20 ottobre: “20 km di corsa per una gara allenante e sfidante, con un percorso tanto urbano quanto periurbano, che parte dal cuore della città (Piazza Repubblica) e, dopo aver toccato tutti i principali Viali della città, quasi tutte le castellanze storiche (Biumo Superiore, Sant’Ambrogio, Velate, Avigno, Masnago, Casbeno) e i principali impianti sportivi varesini (Ippodromo, Palazzo del Ghiaccio, Palazzetto, Stadio, Piscina Comunale), giunge ad un arrivo trionfale presso il meraviglioso parco secolare dei Giardini Estensi.”- dice Paolo Frigoli, presidente di Sportpiù S.P.D. a.r.l., principale soggetto organizzativo dell’evento.

Spiegano inoltre Emanuele Calveri e Luciano Genovese, rispettivi Presidenti di Varese Atletica e Sci Nordico Varese che hanno avuto un ruolo centrale nell’ideazione e realizzazione del percorso, che la gara è un inno alle bellezze e alle peculiarità del territorio varesino, che onora la sua storia e la sua natura, così come le sue prestigiose Ville: si passerà di fianco a Villa Panza perla del FAI, Ville Ponti, si entrerà nella magica Villa Toeplitz e nel Parco Mantegazza dove si erge il Castello di Masnago risalente all’epoca medievale. I runners potranno infine ammirare dal basso il Sacro Monte di Varese e il Campo Dei Fiori Patrimonio UNESCO.

La 20K è gara ufficiale FIDAL: gara non per fare il “personal best”, ma per mettersi alla prova con un mix di salite e discese allenanti e sfidanti godendo del bello della Città Giardino su strade mai banali e divertendosi a scoprire un territorio che regala emozioni.

Varese City Run è anche opportunità per chi si sta scoprendo corridore, per chi ama distanze più contenute e per chi vuole semplicemente osservare la città con gli occhi curiosi e il ritmo naturale di chi viaggia a piedi. A fianco della gara ufficiale FIDAL, partiranno infatti due gare non competitive, la VARESE TEN 10k e la VARESE FIVE 5k, occasione di divertimento, momento di benessere e opportunità di vivere le strade varesine con l’entusiasmo che solo lo sport regala.