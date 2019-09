Verghera in festa per l’ultimo week end d’estate

L’estate è agli sgoccioli, molti ormai hanno ripreso a lavorare e la scuola alle porte, ma Verghera di Samarate non si abbatte e festeggia nell’ultimo fine settimana prima del vero e proprio inizio. L’occasione dei festeggiamenti è la festa patronale della frazione, che saranno dal 4 all’11 settembre 2019 all’oratorio Natività di Maria Vergine di Verghera.

Inaugurazione mercoledì 4 settembre con lo spettacolo teatrale, in chiesa, “Testimoni oculari” (ore 21): una rivisitazione in chiave teatrale di alcuni brani del Vangelo; nel frattempo, all’oratorio, sarà aperto lo stand gastronomico.

Giovedì 5 settembre sarà la volta della Santa Messa per i novantenni (0re 15.30), mentre alle ore 20.30 ci sarà una processione per le vie del quartiere. A processione conclusa, in oratorio si esibirà la Banda Filarmonica.

Venerdì 6 settembre, invece, alle 19.00, partirà la corsa podistica “Corriamo per Verghera” a cura della Nuova Atletica Samverga, a seguire la prima edizione dello show “Tel chi”: talenti samaratesi si sfideranno sul palco e saranno giudicati da una giuria tecnica e da una popolare.

Sabato 7 settembre la festa dura tutto il giorno: inizierà alle 15 con i “giochi di una volta” in oratorio, seguiranno le letture animate a cura dell’associazione “Samarate loves books” (ore 17.45) e lo schiuma party per bambini; gran finale di serata con la musica del dj Rudi Neri e schiuma party.

Domenica 8 settembre, invece, ci sarà un pranzo comune (su prenotazione) dopo la messa e la benedizione delle macchine e degli autisti. Nel pomeriggio Sereno Magic incanterà bambini e ragazzi con uno spettacolo di magia. La sera, a partire dalle 21.00, si esibiranno Frontmen e Targhe alterne.

Lunedì 9 settembre alle ore 20.30 verrà celebrata la messa in ricordo di tutti i defunti della parrocchia; martedì 10 settembre, sempre alle ore 20.30, sarà occasione di un momento di preghiera con il mandato di tutti i collaboratori della parrocchia. Ultimo giorno di festeggiamenti mercoledì 11 settembre: pellegrinaggio a Santa Maria in Monte Penice (Bobbia).

Durante tutto il corso dei festeggiamenti lo stand gastronomico sarà sempre attivo con fornitura di panini, pasta, frittura, bruschette, insalate con tanti posti al coperto per cenare insieme.

Una festa, dunque, a misura di tutti che non si fa mancare nulla: momenti di riflessione e preghiera, divertimento, felicità e gioia. Ingredienti fondamentali per continuare a credere e riempire l’oratorio e la chiesa di persone che si sentano al sicuro e protette, divertendosi insieme a vecchi e nuovi amici.