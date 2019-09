Via alla sagra della zucca, Osmate diventa isola pedonale

Dedicata a uno dei frutti simbolo dell’autunno, ritorna la “Sagra della zucca”. La manifestazione organizzata da Proloco Osmate si terrà sabato 21 e domenica 22 settembre 2019. Un fine settimana di festa che animerà la piccola località di Osmate con mercatini, stand gastronomici, musica e spettacoli per bambini.

La sagra inizierà sabato 21 alle 12.30 con l’apertura dello stand gastronomico. Alle 15.30 si continuerà con uno spettacolo di magia per bambini, mentre alle 18.30 si consegneranno le borse di studio agli studenti meritevoli di Osmate. Subito dopo, alle 19.00, riaprirà lo stand gastronomico per la cena, che sarà accompagnata dalla musica folk-pop della “Balcon band”.

Dalle 9.00 di domenica 22 si potrà visitare il mercatino dell’artigianato lungo le vie di Osmate, chiuse al traffico per l’occasione. Alle 11.00 aprirà inoltre “mercante in gioco”, il mercatino organizzato dai bambini. I più piccoli potranno divertirsi al parco giochi gratuito. Alle 12.00 aprirà invece lo stand gastronomico. la festa riprenderà alle 19.00 con lo stand gastronomico e poi tutti in pista per ballare a ritmo di musica anni Sessanta.

