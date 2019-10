60 comuni firmano per il Controllo del vicinato: “Non ronde ma partecipazione”

Messaggini, segnalazioni e incontri per approfondire i temi più critici. Che cosa sia il “Controllo di vicinato” sono ormai in molti ad averlo già sperimentato.

Nato inizialmente come gruppi spontanei di cittadini questa nuova formula di “sicurezza partecipata” si è andata via via istituzionalizzando fino ad arrivare alla firma del protocollo che questa mattina, mercoledì 2 ottobre, ha coinvolto 60 sindaci di altrettante amministrazioni e tutti i massimi organi istituzionali e di polizia della provincia di Varese.

In sostanza, con la cerimonia della firma a Villa Recalcati, sotto la regia del Prefetto Enrico Ricci, i sindaci e le forze di polizia hanno definito le linee guida per la nascita, il riconoscimento e il coordinamento dei gruppi di “Controllo di vicinato”.

Non saranno pattuglie, ronde o gruppi di cittadini che cercano di sostituirsi alle autorità di polizia «ma cittadini attivi che daranno vita ad un sistema di sicurezza partecipata in stretta sinergia con le istituzioni e le autorità preposte, senza mai sostituirsi ad esse», ha spiegato il Prefetto Ricci.

L’obiettivo è quello di dare un’organizzazione e delle regole precise a tutti quei gruppi di cittadini che sul territorio si uniscono per controllare e segnalare prontamente alle forze dell’ordine attività pericolose e sospette.

Il protocollo firmato vieta esplicitamente che questa attività si concretizzi nell’utilizzo di uniformi, emblemi, simboli e distintivi e nemmeno che sia connotato da riferimenti a partiti, movimenti politici e sponsorizzazioni private.

Nel contempo introduce una serie di attività di coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte, con momenti di formazione e confronto tra cittadini e istituzioni.