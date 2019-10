Al cinema torna Angelina Jolie con “Maleficent 2”

Maleficent 2 – signora del male uscirà al cinema giovedì 17 ottobre. I rapporti fra Malefica (Angelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning), inizialmente burrascosi, si sono finalmente distesi ed ora le due hanno costruito un legame forte. Quando il Principe Filippo (Harris Dickinson) chiede ad Aurora di sposarlo, la giovane accetta con entusiasmo, in disaccordo con il parere della madrina che ha paura di perderla. Infatti, durante i festeggiamenti per le nozze che uniranno due Regni, la madre di Filippo, la Regina Ingrith (Michelle Pfeiffer), si offre come madre putativa di Aurora. Inevitabilmente, ciò scatena la furia di Malefica, e di riflesso innesca uno scontro aperto tra il mondo degli esseri umani e delle creature magiche, dalle conseguenze distruttive.

Fausto Brizzi dirige Se mi vuoi bene, nelle sale dal 17 ottobre. Diego (Claudio Bisio) è un avvocato, incredibilmente bravo nel provocare senza volerlo grandi danni. In seguito a un tentativo di suicidio, capita nel “negozio di chiacchiere” di Massimiliano (Sergio Rubini), che gli propone di spendersi per aiutare le persone amate. La lista di candidati comprende figlia, fratello, madre, padre, ex moglie e anche una coppia di amici. Purtroppo però gli sforzi di Diego finiranno per peggiorare la situazione e creare problemi a ciascuno dei cari cui vorrebbe invece portare sollievo.

John Turturro dirige ed interpreta Jesus rolls – Quintana è tornato, nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre. Spin-off del cult Il Grande Lebowski, il film segue le nuove avventure di Jesus Quintana, campione di bowling appena uscito di prigione. Insieme ai suoi nuovi amici, Petey (Bobby Cannavale) e una donna dai capelli rossi (Audrey Tautou) si infilerà nuovamente nei guai: in fuga da un parrucchiere armato di pistola, i tre legheranno sempre di più e daranno vita a un’amicizia assolutamente fuori da ogni schema. Del cast fanno anche parte Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga e Christopher Walken.