Al via un nuovo corso Asa al Cfp del Piambello

Il Centro di istruzione e formazione professionale del Piambellodi Bisuschio organizza un corso per Asa – Ausiliario socio assistenziale che prenderà il via il prossimo 28 ottobre.

Il corso, della durata complessiva di 800 ore, prevede 450 ore teoriche e 350 ore di tirocinio, oltre a 30 ore di informatica di base e 30 ore di italiano per stranieri.

Per l’ammissione al corso occorre essere maggiorenni, essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e, per le persone straniere, avere il permesso di soggiorno, una traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese d’origine e la conoscenza della lingua italiana.

La frequenza è obbligatoria ed è consentito solo il 10% di assenze sul monteore complessivo.

Il costo per la partecipazione è di 1.600 euro, che possono essere pagate anche in piccole rate. Per informazioni ed iscrizioni recarsi alla sede di Bisuschio (in via Mazzini 3) o telefonare al Centro al numero 0332 473620 entro il 25 ottobre.

Gli orari di apertura del Cfp di Bisuschio: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30