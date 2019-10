A sei anni dal naufragio di Lampedusa, un incontro per parlare di migrazioni

Il 3 ottobre 2013 al largo delle coste di Lampedusa è naufragata un’imbarcazione carica di migranti provenienti dalla Libia: sono morte 368 persone.

A distanza di sei anni, il 3 ottobre a Varese si terrà un incontro per ricordare una delle più gravi tragedie avvenute nel Mediterraneo e per attivarci perché episodi simili non accadano più.

L’appuntamento, organizzato da Intersos e nAzione Umana, è per le 20,45 nell’aula magna dell’Istituto Vidoletti di via Manin 3 a Varese. Introduce Gisa Legatti – nAzione Umana, modera Luciano Scalettari – Famiglia Cristiana e partecipano Giovanni Maria Bellu – giornalista, autore “I fantasmi di Portopalo”, Stefano Galieni – Left, responsabile immigrazione Rifondazione Comunista, Edda Pando – operatrice Todo Cambia (ass. Madre dei dispersi in mare).

L’incontro sarà anticipato alle 19:45 da un aperitivo Solidale a favore della Fondazione “E’ Stato il Vento” sorta per far ripartire Riace.

Per sostenere queste ed altre richieste, la campagna IO ACCOLGO ha lanciato un appello a cui si può aderire firmando sul sito: www.ioaccolgo.it