Arriva Halloween, a Somma un “tour mostruoso” per i bimbi

Un momento di divertimento per i più piccoli, un’opportunità per i commercianti sommesi. Halloween è diventato un appuntamento fisso per Somma Lombardo e la città si prepara a festeggiare a partire dalle 17 di giovedì 31 ottobre con una serie di appuntamenti che coinvolgono il Castello e gli esercizi commerciali.

L’organizzazione è a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio, Fondazione Visconti di San Vito, Pro Loco, Pro Somma, Sci Club A.S.S.I. e Sci Club 88. «Grazie ai commercianti che hanno aderito numerosi a questa iniziativa e alle associazioni che ci danno il loro supporto per realizzarla al meglio», commenta l’assessore alle Attività produttive Francesco Calò.

Dedicato a tutti i bambini è lo spettacolo di animazione teatrale al Castello (ore 17, Cortile degli Armigeri, ingresso gratuito) “Piccole storie di paura”, a cura della compagnia Oplà. A seguire, dalle 18 alle 21, visite paurose sempre al Castello (ingresso 5€) e tanti luoghi sparsi per la città dove i piccoli mostri in cerca di dolcetti o scherzetti saranno i benvenuti.

Non mancherà una caverna misteriosa nella galleria di via Garibaldi e il truccabimbi all’Erboristeria Erbaluna sotto i portici di via Milano. Spazio anche ai più golosi: in piazza Visconti lo Sci Club A.S.S.I. proporrà castagne e salamelle per piccoli mostri, in piazza Vittorio Veneto ci sarà il punto ristoro di Pro Loco e Pro Somma per fare “gnocchetto o scherzetto”. In via Briante lo Sci Club 88 realizzerà un tunnel della paura per la tradizionale sagra della frittella.

Presso l’ufficio Urp o sul sito del Comune è possibile trovare il “passaporto mostruoso” da esibire nei punti indicati per permettere ai bambini di fare “dolcetto o scherzetto”:

Via Mazzini LA GELATERIA DEL CASTELLO

Largo Risorgimento DOLCI CURVE

Via Zancarini OSTERIA DEI RAGAZZI DEL ‘93

Piazza Vittorio Veneto GALLO CAFFÈ, LIBRERIA MONDADORI

Via Briante CENTRO OTTICO CANNATA, IL PANZEROTTO, LUANA & CO, MERCERIA CORINI, NON SOLO CARTA, PASTICCERIA PORTONI, CASA DELLA MUSICA, COGLI L‘ATTIMO

Via Milano SMOKE, LA POSTALE, MOKYDEA, ERBORISTERIA ERBALUNA, PARRUCCHIERA STEFANIA, ALCHIMIA ATELIER

Via Roma CASEIFICIO SOMMESE

Via Fontana DECOPRINT

Via Garibaldi LA COMPAGNIA DEI MONELLI, ALFA FASHION

Piazza Visconti UNGHIE D’ARTE

Via Fuser ORTOPEDIA COSSIA

Via Pastrengo PECCATO DI GOLA

Via Vignola ALCHIMIA ATELIER

Via Dolci TONETTI ABBIGLIAMENTO

Corso della Repubblica OASI PIZZA, ACCONCIATURE MANUELA

Via Mameli PIZZERIA FORNO D’ORO

Viale Ugo Maspero COLORIFICIO BESNATE

Viale Manzoni COFFEE BAR

Via Ospedale MONES FIORI