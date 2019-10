Arrivano le borracce in alluminio per gli studenti di Gallarate

È partito a luglio il progetto di collaborazione tra il Comune di Gallarate e Alfa, società di gestione del servizio idrico integrato di 123 comuni, per portare le ormai classiche borracce di alluminio nelle scuole gallaratesi.

Oltre quattromila gli studenti coinvolti,in tutte le scuole dell’obbligo primarie e secondarie di primo grado di Gallarate, come ha spiegato l’assessore Palazzi, specificando il significato del progetto: «Questa iniziativa ha un valore spiccatamente educativo: non si tratta di donare un oggetto, sull’onda emozionale dell’opinione pubblica di questo momento. Il progetto è stato portato avanti già da luglio, ed è stato condiviso perché stiamo donando un simbolo che si oppone alla subcultura dilagante dell’usa e getta».



Molto rilevante anche il vistoso logo della città di Gallarate presente sulle borracce presentate in questa occasione, per quanto ancora a livello di prototipo, che saranno presto trasformate in realtà per migliaia di bambini e ragazzi.

«Abbiamo sposato questo progetto per insegnare il valore del rispetto» ha inoltre aggiunto l’assessore Mazzetti, sottolineando l’aspetto profondamente educativo dell’iniziativa.

La volontà di Alfa è di iniziare un percorso sul tema ecologico con i bambini e ragazzi, avvicinandoli ed educandoli ai temi ambientali e della salute legata al consumo dell’acqua pubblica, dall’igiene ormai perfettamente sicura.

A quando le borracce nelle scuole? «Entro fine anno saranno sicuramente distribuite, ottimisticamente anche prima» hanno dichiarato di comune accordo Mazzucchelli -presidente di Alfa- e l’assessore Palazzi, riservandosi un margine di tempo necessario a mettere a punto il progetto, affinché possa essere valido e replicabile in tutti i 123 comuni soci di Alfa.