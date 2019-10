Auto usate: i grandi successi della FIAT Punto

Tra le SW più amate dagli italiani

Preferita anche nel nuovo

Sono molti gli italiani che ogni giorno preferiscono l’usato, stiamo infatti parlando di un settore in ascesa, che per altro trascina l’intero comparto dell’automotive. In particolare tra le vetture preferite dagli italiani la FIAT Punto è una delle più amate. I concessionari di auto usate a Milano offrono alcuni modelli di Fiat Punto di seconda mano, si tratta inoltre di una vettura particolarmente gradita anche per quanto riguarda i modelli nuovi.

Perché gli italiani preferiscono l’usato

Un mercato in costante sviluppo

L’offerta Punto

Agli italiani piace l’usato soprattutto per una questione di prezzo: senza modificare il budget a disposizione preferendo le vetture di seconda mano si può scegliere un modello più prestigioso o con allestimenti e optional migliori. Per altro il mercato è ricco di opportunità, grazie anche al fatto che molte case offrono veicoli da saldare a rate per un certo periodo di anni, solitamente 3-4, per poi lasciare al cliente la possibilità di decidere se pagare una salata maxi rata o se invece sostituire la vettura con una nuova rifinanziandola da zero. Questo tipo di proposta consente a chi è alla ricerca di una FIAT Punto usata di trovarne numerose, spesso con un ridotto quantitativo di chilometri percorsi e un ottimo rapporto prezzo/qualità. Per altro proprio le Punto sono disponibili in diverse varianti, compresi i modelli a metano.

Dove trovare le FIAT punto di seconda mano

Le proposte degli autosaloni dedicati

Diffidare degli annunci dei privati

I modelli FIAT Punto oggi disponibili in commercio sono tutti di seconda mano, in quanto questo specifico modello non viene più prodotto dalla casa italiana. Disegnata nel 1993 da Giorgetto Giugiaro, ha avuto negli anni molteplici restyling, che comunque non ne hanno mai stravolto completamente lo spirito, tanto che molti appassionati sono rimasti per decenni fedeli alla punto, scegliendone diversi modelli nel corso del tempo. Quindi chi oggi vuole questa utilitaria di fascia alta, con spazi interni piacevoli e una linea accattivante deve approfittare delle offerte che riguarda le proposte di seconda mano. Le più interessanti sono quelle dei concessionari dedicati all’usato, che offrono vetture controllate e garantite per un minimo di 12 mesi. Conviene invece rinunciare alle offerte dei privati, anche perché spesso cercano di ottenere un prezzo superiore al valore di mercato.

L’usato garantito

Disponibile solo in autosalone

Di cosa si tratta

Un tempo le auto di seconda mano non erano sempre una buona scelta, anche perché capitava di trovare modelli dichiarati “come nuovi”, che si scopriva poi celassero una forte usura per numerosi anni. Oggi le cose sono decisamente diverse da un tempo, visto che è praticamente impossibile che avvengano fatti di questo genere. Tutti gli autosaloni che offrono auto usate infatti propongono modelli che devono obbligatoriamente garantire per un minimo di 12 mesi, un anno in parole povere. Questo costringe i concessionari a verificare lo stato di usura di ogni vettura usata che offrono sul mercato, pena il doversi accollare spese non indifferenti per le riparazioni future.