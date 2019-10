Autostrada A8, occhio ai lavori agli svincoli

Un’altra settimana di lavori e cantieri sulla autostrada A8 Milano-Varese.

Per lavori programmati di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 30 alle 5:00 di giovedì 31 ottobre, sono previste alcune chiusure e limitazioni.

Sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Legnano, per chi proviene da Varese: in alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Castellanza, al km 17+000;

Sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Varese: in alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Solbiate Arno, al km 25+500.

Infine, dalle 22:00 di mercoledì 30 alle 6:00 di giovedì 31 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese.