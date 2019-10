BiancoLatte celebra l’oro dell’Alta Ossola

BiancoLatte, manifestazione tipicamente autunnale in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre a Crodo (VB), è un vero tributo all’Alta Ossola, alla (ri)scoperta di luoghi e sapori tipici della Valle della Toce.

Grazie a due intense giornate, anticipate venerdì 11 da una anteprima letteraria, la Valle Antigorio torna così a rendere onore alle produzioni casearie e alle tradizioni di queste terre alpine così ricche di fascino. Un appuntamento che propone sapori autentici, frutto della maestria dei produttori locali, testimoni di una memoria contadina da valorizzare sempre più. Un territorio, quello di Crodo e delle sue frazioni alte, ancora incontaminato e preservato, tanto nella sua natura quanto nelle tradizioni gastronomiche, legate ai sapori poveri del passato, spesso reinterpretati da chef di talento. E saranno proprio i sapori locali i veri protagonisti di questa due giorni in programma al Foro Boario di Crodo. Da venerdì sera a domenica a pranzo, inoltre, i ristoranti del paese e delle frazioni proporranno menù dedicati a BiancoLatte.

Sabato 12 ottobre, giornata dedicata ad una delle eccellenze formative del territorio, la Scuola Agraria di Crodo. Alle ore 10 si terrà il convegno “Quarant’anni di Scuola Agraria: passato, presente e futuro”, nel pomeriggio invece si terranno i laboratori di caseificazione con dimostrazioni di studenti e docenti. Domenica 13 ottobre molti gli eventi in programma. Dalle 10 alle 19 la mostra-mercato, con un tripudio di formaggi freschi, stagionati, tome pregiate e gustosi prodotti caseari, erbe officinali, prodotti dell’orto, frutti e mieli per un viaggio lento a km 0 tra i sapori e profumi dell’alta Ossola. Dalle ore 11 torna a grande richiesta “Oro&Vino”, degustazione guidata dell’oro d’Alta Ossola: una degustazione di formaggi, tome e vini locali sotto la guida di un esperto agronomo. Ancora, escursioni in e-bike, laboratori per i più piccoli, la marchiatura delle forme di Bettelmatt – il formaggio più celebre di queste valli – e dalle 17.00 il via a “BiancoLatte – La merenda sinoira d’alta Ossola”, il percorso degustazione in dieci tappe in cui i formaggi e prodotti presenti nella mostra-mercato diventano protagonisti delle preparazioni gourmet degli chef di Cooking for Alp. “BiancoLatte – L’Oro d’Alta Ossola” fa parte del folto gruppo delle Sagre dell’Ossola (www.sagreossola.it).

Tutti i dettagli del programma sono su www.crodoeventi.it e sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento https://www.facebook.com/BiancoLatteOssola