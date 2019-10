Blancpain Series, trionfo per la Lamborghini

Il circuito di Barcellona ha ospitato nel fine settimana l’ultima tappa stagionale delle Blancpain Series, uno dei campionati motoristici per vetture gran turismo più importanti d’Europa. A trionfare è stata una vettura italiana, la Lamborghini Huracan GT3 portata in pista dal team Orange 1 FFF Racing, e tricolori sono anche i piloti che hanno conquistato il titolo: si tratta del pescarese Andrea Caldarelli e del lecchese Marco Mapelli. Con loro in abitacolo, in questa ultima gara, lo spagnolo Albert Costa.

Alla gara del Blancpain ha preso parte anche Raffaele Marciello, il driver italo-svizzero già nella Ferrari Academy che gareggia con licenza varesina e che lo scorso anno vinse la classifica assoluta piloti. “Lello”, pilota del team Akka che utilizza la Mercedes AMG GT3, quest’anno ha concluso il campionato al quarto posto finale. Fotogallery esclusiva per VareseNews, by Marco Losi

