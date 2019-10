Cade dalla moto, un ferito

Incidente stradale questa notte attorno alle 4.30.

Un uomo di 56 anni in sella alla sua moto è caduto mentre viaggiava lungo la via Angera in località Sant’Anna a Sesto Calende.

Secondo le prime informazioni non vi sarebbero altri veicoli coinvolti.

La persona è stata soccorsa e trasportata in codice verde all’ospedale di Angera da un’ambulanza della Croce rossa italiana. Sul posto i carabinieri di Gallarate.