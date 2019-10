Castagnata in compagnia con la Filarmonica Puccini

Sabato 26 e domenica 27 ottobre la Filarmonica Puccini di Viggiù organizza la “Castagnata 2019” con la vendita delle caldarroste che permettono di sostenere le attività della banda e del centro musicale.

Sabato tutto il giorno e domenica solo al mattino, nella sede della Filarmonica Puccini, a Baraggia di Viggiù, in viale Varese 62.

«Ognuno si senta parte attiva in questa occasione di collaborazione – è ‘invito del presidente Mauro Donadini – chi con le proprie attitudini per la preparazione o per la vendita delle castagne, chi semplicemente acquistandole e gustandosele per fare in modo che queste giornate siano un momento aggregante per ciascuno di noi».

Chi vuol dare una mano può segnalare la propria disponibilità telefonando alla segreteria, al numero 0332 487317. o scrivendo a centromusicaleviggiu@gmail.com