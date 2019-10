Il cinema Silvio Pellico compie 107 anni e continua a innovare

13 ottobre 1912: un grande concerto vocale e strumentale inaugura il Teatro Silvio Pellico di Saronno iniziando una lunga storia di grande spettacolo. Oggi, a pochi giorni dal suo 107° compleanno la storica sala si conferma la sala di riferimento per gli spettatori del saronnese: dopo essere stata nel 2010 la prima della provincia di Varese a installare un sistema di proiezione digitale 3D, oggi è la sola monosala della provincia ad offrire il top della tecnologia cinematografica con la proiezione in 4K e 3D HFR – Higher Frame Rate.

Un compleanno quello del Silvio Pellico che trova una piena valorizzazione nella fortunata coincidenza che vede proprio in questi giorni l’uscita in Italia del primo film realizzato e distribuito nei cinema con questa nuova rivoluzionaria tecnologia: GEMINI MAN, un action movie in cui il protagonista Will Smith si scontrerà con “clone giovane di se stesso”. Il regista Ang Lee ha atteso oltre 4 anni per completare questo progetto che poteva essere realizzato solo con questa straordinaria innovazione, grazie alla quale il pubblico sarò lanciato proprio nel mezzo dell’azione, sulla scena, con gli attori stessi!

La nuova stagione di cinema vede dunque ancora una volta Cinema Silvio Pellico all’avanguardia offrendo agli spettatori una visione innovativa grazie alla tecnologia di proiezione 4K, con una definizione cioè 4 volte superiore a quella attuale, offrendo colori, , realismo, stabilità e profondità di immagine mai riscontrati fino ad oggi. Sono tecnologie che stanno innovando anche il modo di realizzare i film, sia per semplificare alcune elaborazioni digitali ma soprattutto per continuare a offrire allo spettacolo in sala una straordinaria qualità che la visione dei film in rete su altre piattaforme non può raggiungere.

Nei mesi a venire crescerà il numero dei film – ma anche dei documentari d’arte e degli eventi musicali – che verrà editato in 4K, come i nuovi Avatar di James Cameron, potendo così sfruttare pienamente le potenzialità del sistema. E agli spettatori di Saronno non mancheranno quindi le occasioni per apprezzare la qualità delle proposte di Cinema Silvio Pellico insieme a una esperienza visiva di ultima generazione. Nel frattempo .. auguri Cinema Silvio Pellico ! Un compleanno davvero high-tech, a 120 fotogrammi.