Col Fai alla scoperta di Mv Agusta e delle ghiacciaie

Alla scoperta di due luoghi d’eccezione con la Giornate Fai D’Autunno. In occasione dell’ottava edizione dell’iniziativa, il gruppo Fai Giovani di Varese propone un fine settimana alla scoperta della sede della MV Agusta Motor Spa e del comune di Cazzago Brabbia con le sue settecentesche Ghiacciaie, l’appena restaurato “Rierùn”, il locale dei pescatori e la sua darsena.

Due realtà che si affacciano sul Lago di Varese, una di fronte all’altra, raramente visitabili dal pubblico e custodi di una storia preziosa: «Entrambe seguono il filo conduttore del lavoro, raccontando tradizioni di ieri e di oggi. Da una parte abbiamo l’attenzione alla pesca e alle sue usanze; dall’altra un’azienda che apre le sue porte per far conoscere come nascono le moto del marchio famoso al livello internazionale», ha spiegato Giulia Pozzi del gruppo Fai Giovani di Varese.

La MV Agusta Motor S.p.a., che ha sede dalla Schiranna, è la prima volta che apre le porte al pubblico: «Siamo molto felici di questa iniziativa, ci aspettiamo più di mille visitatori in due giorni e ci stiamo organizzando al meglio per riuscire ad accogliere tutti – spiega Raffaele Giusta, direttore commerciale -. Saranno giorni di festa, aprire la fabbrica significa comunicare la nostra cultura del lavoro e la nostre tradizioni. Le moto per noi sono come opere d’arte e faremo vedere al pubblico tutta la catena di produzione». Per chi ama i motori, o è semplicemente curioso di scoprire la storia di una fabbrica che ha radici tutte varesini l’occasione è di quelle da non perdere.

La modalità di ingresso alla MV Agusta Motor S.p.A.

MV Agusta Motor S.p.A. sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10.00 alle 17.30 (orario di partenza dell’ultimo turno) con orario continuato e, dati gli ingressi limitati per motivi organizzativi e di sicurezza, a partire dalle ore 9.45 verrà assegnato a ciascun visitatore l’orario di visita e consegnato un promemoria, che sarà strettamente personale e non sarà possibile ritirare il promemoria anche per terzi. Si procederà in questo modo fino ad esaurimento dei posti disponibili per l’intera giornata. Potranno accedere massimo 20 persone per turno. Si prevede una grande affluenza nelle due giornate, per questo motivo consigliamo di presentarsi all’accoglienza FAI c/o il parcheggio di via G. Macchi 144 in Loc. Schiranna nelle prime ore di apertura.

La modalità di ingresso a Cazzago Brabbia

Da non perdere anche le visite guidate nel piccolo paesino sull’altra sponda del lago, raggiungibile anche tramite la pista ciclopedonale. «Siamo entusiasti di questa giornata che valorizza i nostri luoghi e le nostre tradizioni», ha commentato il sindaco Emilio Magni, accompagnato dall’assessore alla cultura Giacomo Marocco.

Nelle giornate di sabato e domenica infatti, si potrà partecipare ad un percorso di visite guidate a cura dei volontari Fai, tra le settecentesche Ghiacciaie, utilizzate fino al secolo scorso come luogo di conservazione per il pescato. Si potrà scendere verso la riva del lago dove si avrà la possibilità di osservare da vicino il Rierùn, la grande barca di legno ospitata sotto al porticato davanti al “Locale dei Pescatori”, da poco restituita alla cittadinanza dopo un accurato restauro. Sarà poi possibile entrare nella casa del pescatore, dove viene ancora conservato il pescato di giornata. Altro punto di osservazione e scoperta si troverà presso la Darsena dove, grazie alla preziosa e ormai consolidata collaborazione, accanto ai volontari FAI ci saranno altri speciali “ciceroni”: i dottori agronomi e dottori Forestali che accoglieranno i visitatori per spiegarne ed illustrarne le caratteristiche dell’ambiente, della flora e della fauna.

Inoltre, appuntamento da non perdere è l’interessante e coinvolgente lettura scenica di e con Betty Colombo, in programma sia sabato 12 sia domenica 13 alle ore 16.00 nella terza Ghiacciaia, dal titolo “Madama la Ghiacciaia”. L’ingresso è aperto a tutti, grandi e piccoli, è libero e fino ad esaurimento posti.

Informazioni:

A fronte di ogni visita è richiesto un contributo facoltativo, a partire da 2, 3 o 5, a sostegno di quella missione in cui il FAI si impegna da oltre 40 anni: la cura, la tutela, la sostenibilità e la valorizzazione dei luoghi e delle storie che rendono unica l’Italia.

RIASSUMENDO:

MV Agusta Motor S.p.A. – via Giovanni Macchi 144 (Varese – Loc. Schiranna)

Sabato 12 e domenica 13 ottobre: orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo accesso alle ore 17.30). Possibilità di parcheggio in loco e fino ad esaurimento posti, accessibile solo a coloro che prenderanno parte alle Giornate FAI.

Cazzago Brabbia: Le ghiacciaie – il locale dei pescatori e il rierùn – la darsena – via Orrigoni, Cazzago Brabbia (VA). Sabato 12 e domenica 13 ottobre: orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo accesso alle 17.30). Sabato 12 e domenica 13 ottobre: ore 16.00 – Madama la Ghiacciaia – Lettura scenica di e con Betty Colombo alla terza Ghiacciaia. Possibilità di parcheggio: c/o il Comune in P.zza della Libertà 1 e in p.le della Chiesa in Viale Caduti 1 fino ad esaurimento posti. Altri parcheggi saranno adeguatamente segnalati. NB: le strade che portano alle Ghiacciaie e alla Darsena saranno accessibili esclusivamente a piedi.

Per informazioni e per rimanere aggiornato sulle Giornate FAI d’Autunno e non solo:

varese@faigiovani.fondoambiente.it