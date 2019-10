“Via Bodmer”, il comitato chiede i semafori intelligenti

Con l’assemblea di martedì 10 settembre alla Colonia Elioterapica di Germignaga, il Comitato “Per via Bodmer più sicura” ha iniziato un percorso per trovare le soluzioni al problema della sicurezza stradale di un tratto della strada provinciale 69 che attraversa il centro di Germignaga e che prende il nome di via Bodmer.

Questo percorso viene portato avanti in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Germignaga che si incontrerà con la Provincia ed in particolare con l’Assessore Marco Magrini che ha la delega alla viabilità.

«Tutti noi sappiamo che questo tema della sicurezza stradale presenta notevoli difficoltà legate principalmente alle leggi e circolari non chiare e contrastanti con cui le Amministrazioni devono fare i conti e con una burocrazia che spesso in Italia ingessa ogni iniziativa tendente a risolvere i problemi dei cittadini; durante la prima assemblea abbiamo chiesto a tutti di studiare ed approfondire le problematiche della sicurezza al fine creare una conoscenza ed una consapevolezza comune che evita proposte, considerazioni e comportamenti che non hanno fondamento operativo», spiegano dal Comitato.

Per dare un contributo iniziale e costruttivo, il Comitato ha inviato alla Provincia di Varese (Area 5 Viabilità) e per conoscenza al Sindaco ed alla Polizia Locale di Germignaga una richiesta per l’installazione di due semafori in prossimità degli attraversamenti pedonali nei primi due tratti rettilinei in uscita da Germignaga verso Porto Valtravaglia; è un primo atto in cui si chiede alla Provincia di autorizzare la sperimentazione di semafori intelligenti ovvero dotati di sensori in grado di rilevare la velocità degli autoveicoli e commutare sul giallo e poi sul rosso il semaforo nel momento in cui gli autoveicoli sopraggiungono con velocità superiore ai limiti consentiti (50 km/h); sono semafori già utilizzati in molti stati europei e solo le lungaggini italiano ne ostacolano l’applicazione.

«I semafori saranno anche dotati di pulsante di chiamata per i pedoni e di sensori per consentire le immissioni laterali. In attesa di risposte, il Comitato ha inviato una richiesta alla Polizia Stradale ed ai Carabinieri di Luino per intensificare i controlli sulla via Bodmer e sulla via Porto Valtravaglia. Appena si avranno riposte verrà organizzata un’assemblea presso la Colonia Elioterapica con la presenza del Sindaco e dell’Amministrazione di Germignaga per discutere ed approfondire le problematiche aperte. Occorre sempre ricordare che siamo nella fase iniziale e che nei prossimi incontri verranno discusse ed approfondite le successive iniziative del Comitato», conclude il gruppo di cittadini di Germignaga.