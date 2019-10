Contest Agrivarese 2019: ecco il vincitore

In occasione della fiera dell’agricoltura dedicata alle famiglie, Agrivarese, gli organizzatori hanno lanciato un contest fotografico.

Avete partecipato in tanti e con le vostre immagini avete raccontato al meglio la giornata di domenica trascorsa in centro città, tra animali in mostra e prodotti tipici.

Ecco il nome del fortunato vincitore del contest – decretato a insindacabile giudizio della redazione – che si è aggiudicato un cesto di prodotti tipici dell’agricoltura varesina: Alessio Vigato con la fotografia “Agrivarese in Love” (in alto).