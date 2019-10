Coppa del Mediterraneo: tre argenti per Bordignon

Buona prestazione di Giorgia Bordignon nella “Coppa del Mediterraneo” di sollevamento pesi, gara internazionale in programma tra oggi (venerdì 4) e domani (sabato 5 ottobre) sulle pedane di San Marino.

L’atleta di Arsago Seprio tesserata per le Fiamme Azzurre (ma in questo caso con il body della Nazionale) ha ottenuto tre medaglie d’argento nella propria categoria, quella al limite dei 64 Kg. Bordignon, 32 anni, ha ottenuto il secondo posto sia nello strappo (con 101 Kg), sia nello slancio (con 120 Kg) e quindi nel concorso generale con un totale di 221 Kg sollevati, un risultato simile a quello dei recentissimi mondiali di Thailandia.

La Coppa del Mediterraneo, giunta alla 12a edizione, non è soltanto un evento fine a se stesso bensì è inserito nel calendario internazionale come competizione (di tipo “silver”, i mondiali erano “gold”) che consente agli atleti di fare strada nel ranking e, di conseguenza, inseguire la carta olimpica per Tokyo 2020. Anche per questo la partecipazione è stata alta: 17 nazioni e oltre 100 atleti in gara.