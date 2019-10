Una discussione un po’ troppo animata: ragazza finisce in ospedale

Una discussione accesa finisce in pronto soccorso.

È accaduto questa mattina, sabato 5 ottobre, in un locale pubblico del centro di Varese. Attorno alle 9.30, è stato dato l’allarme al 112 per un diverbio che stava trascendendo.

Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Varese che hanno trovato i componenti di una stessa famiglia discutere in modo acceso e animato. Con fatica è stata riportata la calma ma una giovane ragazza di 21 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale in codice giallo.