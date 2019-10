Una domenica di festa per l’arrivo di Don Ernico

Festa, musica e gioia, così la comunità di Mercallo ha accolto il nuovo parroco, don Enrico, domenica 27 ottobre 2019.

Per l’occasione i cittadini hanno organizzato una sfilata dal municipio alla chiesa, con una sosta in Piazza Balconi per i saluti delle autorità e delle associazioni.

Don Enrico Carulli ricoprirà il ruolo di parroco della neonata Unità pastorale di Comabbio e Mercallo e a Mercallo sostituirà don Franco, che è stato trasferito alla parrocchia di Castano Primo dopo 13 anni di servizio. «Dobbiamo lavorare insieme – ha detto don Enrico rivolto ai cittadini riuniti in Piazza Balconi – per il bene di questa comunità. Bisogna camminare avanti con coraggio e fiducia, senza lasciarci intaccare dallo scoraggiamento, guardando al passato di chi ci ha preceduto, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro».

«Oggi – ha commentato il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – è un giorno importante. Don Franco ci ha lasciato dopo 13 anni, ma finalmente accogliamo don Enrico. Attraverso attività come oratorio e campi estivi, il parroco garantisce soprattutto ai giovani una forma di aggregazione sana che va incentivata».

Sul palco allestito in Piazza Balconi sono saliti anche i rappresentanti di tutte le associazioni di Mercallo: il circolo, il centro sociale, il “Gruppo giovani”, l’Asd Mercallo e “Mercallo per”. Accompagnato dalla musica della banda, il corteo si è spostato in chiesa, dove don Enrico ha amministrato la sua prima messa ed è stato investito solennemente come nuovo parroco di Mercallo. Anche gli abitanti di Comabbio accoglieranno don Enrico. La festa si svolgerà durante tutta la giornata di domenica 10 novembre 2019 e vedrà la partecipazione dell’orchestra e coro del Civico liceo musicale di Varese.