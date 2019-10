Escursione al Rifugio e al Lago della Vecchia

Domenica 20 ottobre propone una escursione nel biellese con meta il rifugio e il lago della Vecchia. Il rifugio del Lago della Vecchia, posto a quota 1872 m. (rif. carte n. 9 IGC) ai piedi del Colle della Vecchia (m. 2187), si trova a 10 min. di cammino dall’omonimo lago, affascinante è la vista del Monte Cresto che domina sul Bacino Glaciale.

Il Lago della Vecchia è un piccolo bacino lacustre situato all’altezza di 1.858 m sotto le pareti del Monte Cresto in Valle Cervo, provincia di Biella.

È interamente compreso in una frazione montana del comune di Sagliano Micca, anche se il centro abitato più vicino è quello di Piedicavallo E’ questa una meta classica delle prealpi biellesi per molti escursionisti. Percorrendo il bel sentiero lastricato che conduce al lago che inizia subito a sinistra del rifugio si arriva alla famosa incisione nella roccia, voluta da Federico Rosazza nel 1877, raffigurante una vecchia signora e il suo fedele orso (animale simbolo di Biella). Sono diverse le

leggende che ruotano intorno a questa figura.

Difficoltà E (escursionistico ) – Tempo salita h 2.45h – Totale 5.00 – Dislivello 835m –

Accompagnatori Maurizio 3483831712 – Gianni 3387768131

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera

che precede la gita

Programma

Ore 6.50 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.00 Partenza con mezzi propri per Piedicavallo

Percorso stradale Luino – Besozzo – Vergiate – Romagnano Sesia

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici

stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene

fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della

polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non

sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it