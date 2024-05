Sabato 18 maggio visite senologiche e ginecologiche gratuite all’ospedale di Busto Arsizio

Sabato 18 maggio, dalle 9.00 alle 12.30, presso il Day Hospital oncologico, al 4° piano del Padiglione Azzurro dell’Ospedale di Busto Arsizio, la donne potranno effettuare, oltre alle visite senologiche, anche pap test e visite ginecologiche, completamente gratuite, garantite da specialisti dell’ASST Valle Olona.

Non è necessaria l’impegnativa del medico curante ma occorre prenotare uno dei 70 posti a disposizione, telefonando al numero 380 8644677, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 ore 12.00.

A promuovere la campagna di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori è la Lilt che ha chiesto e ottenuto la disponibilità degli specialisti di senologia e di ginecologia dell’Asst Valle Olona, per una mattina dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione. I casi sospetti entreranno direttamente nel percorso della Breast Unit aziendale o della ginecologia con indagini ulteriori nel giro di 7/10 giorni.

«Grazie alla diagnosi precoce – ha ricordato il Presidente della Lilt Ivanoe Pellerin – nell’87% dei tumori al seno si guarisce. Occorre potenziare le indagini di prevenzione per poter aumentare quella percentuale».

Per la Lilt è ormai un appuntamento tradizionale in occasione della Festa della Mamma, un modo per convincere le donne ad aver cura di sé: « Il mondo femminile è spesso portato a trascurarsi e a dare priorità a chi sta loro accanto – ha commentato dottoressa Elisabetta Todisco, Direttore del Dipartimento Oncologico di ASST Valle Olona – Dedicarsi del tempo è invece il miglior modo per essere vicino agli altri».

Nel mese di maggio, il Day Hospitaloncologico dell’ospedale di Busto Arsizio ha ripreso pienamente le sue attività grazie all’arrivo di due specialisti e al contributo del dottor Verusio, storico oncologo dell’ospedale di Saronno ormai in pensione: «In un periodo di grande difficoltà affrontato dal personale del Day Hospital, dovuto alla carenza di personale medico, questa iniziativa vuole dare anche un segno di ripartenza dell’attività oncologica».

Ha sottolineato l’importanza delle indagini e della diagnosi precoce il primario di ginecologia Giuseppe Nucera: « Il pap test e l’Hpv test sono indagini importanti che hanno abbattuto i casi di tumore alla cervice uterina. Gli unici tumori che vediamo sono di donne che non si sono sottoposte a controlli».

Sia per il tumore al seno sia per quello alla cervice uterina, le donne sono chiamate nelle campagne di screening che, però, non hanno una risposta piena: più del 50% delle convocazioni per la mammografia va deserta. Va peggio per il pap test.

«Sappiamo – ha ricordato il Prof. Pellerin – che la diagnosi oncologica è destinata ad aumentare nei prossimi decenni e anche che si presenta ormai ad età sempre più giovani. Questo ci spinge ad essere ancora più impegnati nel convincere le giovani donne a rivolgersi con fiducia alle visite di prevenzione; sappiamo anche che i principali fattori di rischio sono rappresentati da: età, fattori riproduttivi, fattori ormonali, stili di vita e familiarità. Pertanto è importante raccomandare di essere attente ma non ansiose o timorose. Come spesso affermo, la buona salute è la norma e la malattia l’eccezione. Le visite di prevenzione servono proprio per confermare le buone condizioni delle persone che si fanno controllare. Tuttavia, nel mondo femminile è in agguato un altro nemico. Infatti, a destare molte preoccupazioni è il sovrappeso, l’obesità e la sedentarietà. Un altro pericolo che riguarda il mondo femminile (oltre a quello maschile) è l’abitudine al fumo ancora presente nel 25% circa della popolazione. Un’abitudine che è in deciso aumento nel genere femminile. Ricordo che i corretti stili di vita possono arrivare a prevenire fino il 30% delle nuove diagnosi di malattia oncologica».