Escursione al “Sassariente”, in Ticino

Domenica 13 ottobre il CAI Luino propone una escursione in Ticino con meta la vetta del Sassariente 1768m. La cima del Sassariente è un notissimo e spettacolare punto panoramico sulla parte terminale del Lago Maggiore che si allarga sulle turistiche località di Locarno ed Ascona e alle di Bolle di Magadino, area naturalistica a protezione integrale nelle paludi alla foce del Ticino.

La parte terminale della salita, proprio al culmine roccioso della guglia è stata ormai dismessa l’antica ferrata sostituite da passerelle di legno. Tempo totale escursione h 4.30 (escluse le soste) –

Dislivello 740m – Difficoltà EE

Accompagnatori Enrico 3280676742 – Gianni 3387768131

Itinerario stradale – Luino, Zenna, Magadino, Gordola, Cugnasco, Monti della Gana – non serve

bollino autostrada

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera

che precede la gita

Ore 7.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 7.30 Partenza con mezzi propri per Monti della Gana

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Escursione riservata solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici

stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene

fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della

polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non

sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it