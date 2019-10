Federico Visconti nel Comitato di indirizzo e coordinamento dell’Istat

Il professor Federico Visconti, rettore della Liuc di Castellanza, è stato nominato nel Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica, in rappresentanza del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

L’organo collegiale dell’Istat governa il sistema statistico nazionale, esercita funzioni direttive nei confronti degli uffici di statistica e delibera il programma statistico nazionale. È composto da 15 membri, tra i quali due professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini.

Il primo incontro del Comitato si è tenuto oggi, mercoledì 16 ottobre, presso la sede Istat di Roma. «Questa nomina – ha dichiarato Visconti al termine della riunione – è un onore e una responsabilità, nel contesto di una istituzione che svolge un compito di grande importanza per la crescita socio-economica del Paese. Per me rappresenta un’opportunità di apprendimento professionale e di networking istituzionale che potrà generare riflessi positivi anche per il nostro Ateneo».