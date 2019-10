I festival possono sostenere economicamente un’editoria in crisi?

La crisi che sta vivendo, da anni, il mondo dell’editoria, è sotto gli occhi di tutti. Una delle possibili risposte è quelle di organizzare dei festival, eventi che coinvolgano i lettori, ma non solo, e che rappresentino un’occasione sia sotto il profilo editoriale che dal punto di vista economico. Un esempio in questo senso è proprio Glocal, il festival dedicato al giornalismo digitale promosso da VareseNews e giunto quest’anno alla sua ottava edizione, in programma a Varese dal 7 al 10 novembre.

Ed è proprio all’interno di questa cornice che si è scelto di proporre un panel dedicato proprio ai festival, mettendo a confronto le esperienze di diverse testate. Ci sarà Repubblica, che coinvolge i suoi lettori in Repubblica delle Idee, Internazionale, che da anni mobilita Ferrara con il suo festival, Il Fatto Quotidiano, che ogni anno incontra i propri lettori alla Versiliana, e Wired, che tra quelle di Milano e Firenze è già alla undicesima edizione del Wired Next Fest, alla seconda di Wired Health e a fine ottobre lancerà la prima di Wired Legal.

L’obiettivo di questo incontro è innanzitutto quello di capire quale sia l’impatto economico di questi eventi sul bilancio delle testate. Ma sarà interessante, per i giornalisti presenti in sala, comprendere quanto la loro organizzazione modifichi il lavoro all’interno delle redazioni e, nel caso in cui a salire sul palco siano degli sponsor, come mantenere la propria indipendenza. Ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, il rapporto che si viene a creare con la comunità dei lettori che prendono parte a queste manifestazioni.

A confrontarsi su questi temi saranno Cinzia Monteverdi, president & CEO Società Editoriale Il Fatto Quotidiano, Chiara Nielsen, vicedirettrice di Internazionale, Emiliano Audisio, curator and event manager Wired, Gregorio Botta, curatore di Repubblica delle Idee.

Il panel è in programma venerdì 8 novembre alle 11 al Teatrino Santuccio. Iscrivendosi sulla piattaforma Sigef, o al momento direttamente sul luogo dell’evento, i giornalisti che parteciperanno avranno diritto ai crediti per la formazione continua.