Il “finissage” di Future nature” al Castello di Masnago

L’ultimo colpo di coda di Nature Urbane è il “Finissage” per la conclusione nel weekend del 12 e 13 ottobre della mostra “Future nature” di Chicco Colombo che lo scorso 20 settembre è stata tra gli eventi di apertura dell’edizione 2019 del Festival del paesaggio, allestita nella Galleria d’arte moderna del Castello di Masnago.

Circa 1500 i visitatori dell’esposizione che ha raggiunto gli obiettivi artistici proposti in tre sezioni, a partire dal “Bosco abitato”, dove il tema del rapporto tra alberi e umani è stato accolto con interesse per la poetica interpretazione fatta da Chicco Colombo e anche per i contenuti assolutamente attuali.

La seconda sezione, quella dei “Pesci spazzini” (per altro tra i co-protagonisti dello spettacolo originale “Le meraviglie del Lago” che pure ha debuttato per Nature Urbane), ha divertito con la sua provocazione allegra e spiritosa e fantasiosa basata sull’idea che il risanamento del lago possa arrivare dai pesci che si trasformano in spazzini”. Infine, la terza sezione che da il titolo alla mostra “Future nature”, ha catturato l’attenzione dei visitatori per le invenzioni fantastiche e immaginarie che le tele propongono, paesaggi surreali, scenari futuribili che parlano della relazione uomo-natura.

Il progetto complessivo quindi che si è arricchito durante il Festival con due spettacoli teatrali e un laboratorio, ha contribuito alla identità di Nature Urbane per l’attenzione a tematiche ambientali e naturalistiche.

Per chi non avesse ancora visitato la mostra, l’allestimento sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18 al Castello di Masnago (via Cola di Rienzo 42, a Varese).

E nell’ultima ora, domenica 13 ottobre dalle ore 17 “Finissage” assieme all’artista, i brutti e buoni di Gavirate e vino del Trentino.